وزير الكهرباء: تجمع الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة وفر الكثير من الوقت

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاتصالات الداخلية بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بتكنولوجيا عالية، لافتا إلى أن العديد من لقاءات الوزارة تتم افتراضيا.

المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف في حوار مع الإعلامية خلود زهران عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة تمت وفقا لكافة المعايير العلمية السليمة وأحدث التصميمات، من حيث الناحية المعمارية والإنشائية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والتبريد والإضاءة.

وتابع أن أفضل شيئا يمكن أن يتم تنفيذه تم بالفعل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء كانت تستخدم التكنولوجيا العالية بصورة جيدة جدا قبل الانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة، لكن بعد الانتقال بدأ العمل بأفضل التكنولوجيات الموجودة.

محمد شاكر: تجمع الوزارات بمكان واحد فرصة لكسب الوقت

وقال وزير الكهرباء، إن تجمع الوزارات بمكان واحد يعطي فرصة هائلة لكسب الوقت، متابعا: «لو محتاج أقابل وزير من 3 إلى 4 دقائق أكون في مكتبه».