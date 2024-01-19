وزير الكهرباء: نعمل على استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% في القريب العاجل

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه عندما التحق بوظيفته كوزير للكهرباء كان اسم الوزارة «الكهرباء» فقط قبل أن يتم تعديله لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الهدف من ذلك إدخال الطاقة المتجددة.

وأضاف شاكر، في حوار مع الإعلامية خلود زهران عبر شاشة إكسترا نيوز، أنه تم بدء العمل منذ ما يقرب من 8 إلى 9 سنوات، في العديد من الأماكن على الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بصورة كبيرة، كاشفا عن أن الطاقة المتولدة من السد العالي تعتبر طاقة متجددة باعتبارها طاقة كهرومائية.

وتابع أن شبكة الكهرباء بها جزء جيد من الطاقة المتجددة جاري استكمالها، باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتا إلى أن هذه الطاقة المتجددة تعد طاقة نظيفة لأنه لا ينتج عنها أي ملوثات.

وقال وزير الكهرباء، إن موقع العاصمة الإدارية الجديدة متناسب مع استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى التصميم الوظيفي المتميز للمباني.

مصر تسير قدما للتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة

وكشف الدكتور محمد شاكر، أن مصر تسير قدما للتحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، ومن المتوقع أن تحقق خطتها بالوصول إلى نسبة 42% من استخدام الطاقة المتجددة قبل موعدها عام 2030.