وزير الكهرباء: نستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية لتنمية الكوادر البشرية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات اقليمياً وإفريقيا .

تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد

وأثنى وزير الكهرباء خلال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، على الجهود التي تبذلها الشركة لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، وعلى الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.

تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل

وأشار شاكر في تصريحات صحفية، إلى أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

وأكد على أن الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء، أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادرها.

اهتمام كبير ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية

من جانبها قالت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء، وقد تم إعداد عدد من البرامج المالية والإدارية والفنية للعاملين على مستوى الشركة، بالإضافة إلى البرامج الإدارية المختلفة لتنمية المهارات الإدارية، وكذلك التدريب على كافة الدورات الخاصة بالحاسب الآلي وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، بجانب تنفيذ بعض الدورات التدريبية عن طريق تقنية online.