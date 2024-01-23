جامعة حلوان تعلن آخر موعد للتقديم على موقع «ادرس في مصر»

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، في بيان لها، استمرار قبول الطلاب بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج، وآخر موعد للتقديم على موقع «ادرس في مصر» يوم 31 يناير 2024، من خلال هذا الرابط.

17 برنامجا من خلال 8 كليات

وأفاد الدكتور قنديل أنه خلال هذا العام الدراسي، أن الجامعة طرحت 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهم: كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية طب الأسنـان، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وتتضمن عددا من البرامج وهي: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء والتحليل، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

الكليات المستفيدة من البرامج اللدراسية

- كلية الفنون التطبيقية وتتضمن عددا من البرامج وهي: التصميم الداخلى البيئي، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا

- كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئي، هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- كلية العلوم وتتضمن برنامج: التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن البرامج التالية: علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة، بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.