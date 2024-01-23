أسعار القطن اليوم في مصر.. قفزة تاريخية تدخل البهجة على نفوس المزارعين

قفزة هائلة اقتربت من 3 آلاف جنيه في القنطار الواحد، شهدتها أسعار القطن اليوم في مصر، وسط بهجة المزارعين الذين تحمسوا لتوريد كميات أكبر من الذهب الأبيض في مزاد القطن للاستفادة من أرباح القطن التي تُحفزهم لزراعته في المواسم المقبلة باستمرار لتحقيق أرباحًا مرتفعة مضمونة، بالإضافة إلى المساهمة في استعادة القطن ريادته ويتربع على عرش القطن عالميًا.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» خريطة أسعار القطن اليوم في مصر، بحسب مزاد القطن العلني الذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية في محافظات الوجه البحري.

كم سعر قنطار القطن 2024؟

ووصل سعر قنطار القطن 2024 في محافظات الوجه البحري إلى أكثر من 17 ألف جنيهً، إذ شهد مزاد القطن الأخير بيع 7 آلاف و861 قنطارًا من 8 محافظات وهي «كفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، ودمياط، وبورسعيد».

كم سعر قنطار القطن في مصر؟

وتراوح سعر قنطار القطن في مصر بين 12410 جنيهات وحتى 17200 جنيه، إذ إختلف السعر وفقًا للنوع، ودرجة النقاوة، والمحافظة، وكان أعلاها سعرًا في محافظة كفر الشيخ، وأقلها سعرًا في محافظة المنوفية، فيما تراوح سعر كيلو القطن اليوم 2024 ما بين 124 جنيهًا و10 قروش وحتى 172 جنيهًا، إذ يزن قنطار القطن 100 كيلو.

سعر طن القطن بالدولار

وسجل سعر طن القطن بالدولار ما بين 4 آلاف و9 دولارات وحتى 5 آلاف و557 دولارًا، إذ يزن طن القطن نحو 10 قناطير.

أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024

وجاءت أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024 وفقًا لرسائل الأقطان الزهر في مزاد القطن الأخير الذي عُقد برعاية منظومة تداول القطن الجديدة كالتالي:

- أسعار القطن اليوم في الدقهلية.. وبلغ سعر قنطار القطن في الدقهلية ما بين 13 ألفًا و900 وحتى 14 ألفًا و160 جنيهًا من صنف «سوبر جيزة 94».

- سعر القطن اليوم في كفر الشيخ.. تراوح بين 15 ألفًا و180 وحتى 15 ألفًا و340 جنيهًا من صنف «سوبر جيزة 94»، بينما سجل ما بين 14 ألفًا و40 وحتى 15 ألفًا و260 جنيهًا لصنف «جيزة 94 تجاري»، فيما تراوح بين 16 ألفًا و260 وحتى 17 ألفًا و200 جنيهًا لصنف «جيزة 96».

- سعر القطن اليوم في الغربية 2024.. سجلت أسعار القنطار ما بين 13 ألفًا و620 وحتى 14 ألفًا و240 جنيهًا لصنف «سوبر جيزة 94»، فيما بلغت 13 ألفًا و500 جنيهًا للقطن صنف «سوبر جيزة 97».

- سعر القطن اليوم في البحيرة 2024.. سجل ما بين 14 ألفًا و400 وحتى 14 ألفًا و720 من صنف «جيزة 86 إكثار»، وبين 14 ألفًا و420 وحتى وحتى 14 ألفًا و820 لصنف «جيزة 86 تجاري»، و14 ألفًا و260 جنيهًا لصنف «جيزة 94 تجاري»، و15 ألفًا و300 جنيه لصنف «جيزة 96 تجاري».

- سعر القطن اليوم في الشرقية 2024.. سجل ما بين 13 ألفًا و920 وحتى 14 ألفًا و440 جنيهًا لصنف «سوبر جيزة 94».

- سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية.. تراوح ما بين 12 ألفًا و410 وحتى 12 ألفًا و860 جنيه لصنف «سوبر جيزة 97».

- أسعار القطن اليوم في دمياط.. سجل 14 ألفًا و381 جنيهًا لصنف «اكسترا جيزة 92».