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فيلم «مقسوم» يحقق 69 ألف جنيه بدور العرض خلال يوم واحد

كتب:

ضحى محمد
03:43 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
فيلم مقسوم

فيلم مقسوم

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم «مقسوم» حقق أمس 69 ألف جنيه بدور العرض، حيث استطاع أن يكون في المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

قصة فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم مقسوم في إطار تشويقي اجتماعي، حول قضية شائكة، وهي أنَّه مهما كانت هناك خلافات ومهما مر الزمن والعمر سيظل الحب موجودا، إذ تظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وسيد رجب، وهاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.