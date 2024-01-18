156 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم «مقسوم» في دور العرض خلال يوم واحد

استطاعت الفنانة ليلي علوي أنَّ تحقق نجاحاً بفيلمها الجديد «مقسوم» الذي يُعرض حالياً بدور العرض بالتعاون مع الفنانة شيرين رضا، إذ أن الفيلم استطاع التواجد والمنافسة مع الأفلام الأخرى.

إيرادات فيلم «مقسوم»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم «مقسوم» حقق أمس 156 ألف جنيه بدور العرض، حيث استطاع أن يكون في المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

قصة فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم مقسوم في إطار تشويقي اجتماعي، حول قضية شائكة، وهي أنَّه مهما كانت هناك خلافات ومهما مر الزمن والعمر سيظل الحب موجودا، إذ تظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وسيد رجب، وهاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.