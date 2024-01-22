108 آلاف جنيه إيرادات فيلم «مقسوم» بدور العرض في يوم واحد

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم «مقسوم» بطولة شيرين رضا حقق أمس 108 آلاف جنيه بدور العرض أمس، إذ استطاع أن يتواجد في المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة.

قصة فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم مقسوم في إطار تشويقي اجتماعي، حول قضية شائكة، وهي أنَّه مهما كانت هناك خلافات ومهما مر الزمن والعمر سيظل الحب موجودا، إذ تظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسارة عبدالرحمن، وسيد رجب، وهاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.