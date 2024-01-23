أرخص 3 أماكن بالشرقية لبيع اللحوم الحمراء 2024.. تبدأ من 160 جنيها

يبحث المواطنون بمحافظة الشرقية عن أرخص أماكن بيع اللحوم للحصول عليها بأسعار مخفضة بينها اللحوم البقري، الجاموسي والكبدة واللحوم الضأن وتوفرها الدولة في منافذ مخفضة الأسعار للمواطنين.

تستعرض بوابة الوطن 3 أماكن لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الشرقية 2024 كالتالي:

- تباع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجد في كافة أنحاء محافظة الشرقية وعددها 30 منفذًا، ومنهم فرع العامة 2000 بالزقازيق.

- منافذ بيع اللحوم الحمراء التابعة لمبادرة كلنا واحد بمحافظة الشرقية تحت رعاية المحافظ الدكتور ممدوح غراب وتوجد بمدينة الزقازيق خلف قصر الثقافة، وتوجد في مدينة القنايات وتحمل المحلات المشاركة في تخفيض أسعار اللحوم شعار مبادرة كلنا واحد.

- منافذ خاصة بوزارة الداخلية وتوجد خلف مديرية الأمن

وقال سعيد صقر مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة لتجارة الجملة إن منافذ البيع التابعة للمجعات الاستهلاكية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية تتيح بيع اللحوم بأسعار مخفضة سواء لحوم مجمدة أو طازجة بلدي، لافتا إلى أسعار اللحوم البلدي بسعر 220 جنيها، فيما تتراوح أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي ما بين 160 وحتى 195 جنيها.

وأوضحت محافظة الشرقية في بيان صحفي عن اتاحة بيع اللحوم في منافذ مبادرة كلنا واحد ولعلها ضمن أبرز 3 أرخص أماكن بيع اللحوم الحمراء بمحافظة الشرقية وكما أوضح سيد عوض البائع في أحد منافذ بيع اللحوم التابعة لمبادرة كلنا واحد التابعة للمحافظة الأسعار كالتالي:

سعر كيلو اللحوم بقري وجاموسي 250 جنيها.

سعر كيلو سجق وكبدة 250 جنيها.

سعر كيلو لحم مفروم 250 جنيها.

سعر كيلو لحوم ضأن 280 جنيها.

سعر كيلو دهن لية ضاني 200 جنيه.

سعر كيلو برجر 220 لحوم بلدي.

أرخص 3 أماكن لبيع اللحوم الحمراء بالشرقية

وتعمل المنافذ منذ السابعة صباحا وحتى السادسة مساء ومتاخة لكل المواطنين للحصول على اللحون بأسعار مخفضة في ارخص 3 أماكن بالشرقية.