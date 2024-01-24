4 أفلام كوميدية في الموسم الشتوي 2024

شهدت السينمات طرح مجموعة كبيرة من الأفلام التي يطغي عليها الطابع الكوميدي، واستقبل الجمهور خلال الأيام الماضية مجموعة كبيرة من الأعمال الكوميديا حققت نجاحاً منذ طرحها وحتى الآن.

مقسوم

طرح يوم 17 من شهر يناير الجاري حيث يحمل الكثير من الكوميديا وتدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات يتلقين دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان لإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ التسعينيات بسبب الخلافات التي تقع بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقع، ومن أبطال العمل الفنانة ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم وغيرهم.

الملكة

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول سيدة أعمال تتعرض للمضايقات من أعدائها لكنها تستطيع أن تنجو وتحصل على حقها بالكامل، ومن أبطال العمل الفنانة هالة صدقي وكريم عفيفي وشيرين رضا ومن إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف هشام هلال.

عادل مش عادل

يطرح العمل يوم 24 يناير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يعيش متخبطاً في حياته ثم يعجب بفتاة ما يجعله يقع في متاعب كثيرة، كما أنه يتم مطارده من إحدى الصحفيات التي تريد الحصول على الأخبار المشوقة، ومن الأبطال المشاركين في العمل الفنانة شيري عادل وأحمد الفيشاوي ومحمود البزاوي ودينا ومحمد رضوان.

عصابة عظيمة

ومع بداية هذا العام طرح عمل كوميدي ممزوج ببعض من الأكشن الطريف في التجربة التأليفية الأولى لـ هاجر الإبياري، وتدور أحداثه حول شخصية عظيمة التي فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها آخر ما تملكه، وتقوم ببطولة العمل الفنانة إسعاد يونس وعنبة ورنا رئيس وغيرهم.