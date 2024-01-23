عماد رشاد: تعمدت الحصول على مجموع صغير بالثانوية للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية

قال الفنان عماد رشاد، إن الوسط الفني لم يكن غريبا عليه، كونه تربى في بيت كان يتردد عليه شكري سرحان وعماد حمدي وغيرهما من الفنانين، إذ إنهما كانوا أصدقاء خاله، مشيرا إلى أنه صمم على الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، على الرغم من تفوقه خلال كل المراحل الدراسية.

درجاته في الثانوية العامة

وأضاف «رشاد»، خلال حواره لبرنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية «dmc»، أنه تعمد الحصول على درجات قليلة لكي يدخل معهد الفنون المسرحية، متابعا: «لو كنت جبت مجموع كبير أهلي كانوا هيجبروني على دخول كلية طب أو هندسة وهكذا، لذلك حصلت على مجموع قليل في الثانوية والتحق بالمعهد».

الوسط الفني لم يكن غريبا عليه

وتابع، أنه التحق بالمعهدين السينما والتمثيل في نفس الوقت، وظل على هذا الأمر لمدة عامين، ولكنه أدرك أنه ممنوع الالتحاق بمعهدين في نفس الأكاديمية، لذلك قرر الاستمرار في معهد التمثيل، موضحا أن الوسط الفني لم يكن غريبا عنه بل كان حياته منذ طفولته.