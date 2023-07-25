عماد رشاد يكشف لـ«الوطن» عن جانب إنساني من حياة فاروق الفيشاوي في ذكرى وفاته

عرفه الجمهور بأدواره المتنوعة في الدراما أو السينما، أدى خلالها أدوار الشر والخير بجدارة، وظل لعقود طويلة يثري الحياة الفنية بأعماله المميزة، إلى أن تمكن منه مرض السرطان ليلقى ربه في مثل هذا اليوم، 25 يوليو من عام 2019.

الوجه الآخر لفاروق الفيشاوي

ولعل الجمهور الذي تعلق بالفيشاوي، من خلال شخصياته المؤثرة في السينما والتليفزيون، لا يعلم شيئا عن حبه لفعل الخير، وهو ما كشفه صديقه المقرب، الفنان عماد رشاد، خلال حديثه لـ«الوطن» في ذكرى رحيله.

يقول رشاد إن الفنان الراحل كان محبا لعمل الخير دائما، فضلا عن مساعدته الدائمة للمحتاجين، «فاروق طول عمره بيحب الخير للجميع ومش بيتأخر على أي محتاجه» وفق تعبيره.

المناسبات والأعياد، من أكثر المناسبات التي كان يهتم بها الفنان الراحل في عمل الخير إلى المحتاجين، «فاروق كان بيروح المزرعة بتاعته في الأعياد ويدبح ويوزع على المحتاجين وفي رمضان كان بيجمع عمال المزارع اللي جنبه يفطروا ويتسحروا مع بعض»، هكذا عبر «عماد»، متمنيًا أن تكون أعماله الخيرية شفيعًا له يوم القيامة.

كلمات رثاء الفنان الراحل

وبنبرة حانية، يختم رشاد حديثه، كاشفا عن رحلة الصداقة الطويلة التي جمعتهما معا، قائلا «فاروق صديق لا يرحل، حتى وإن غاب بجسده، لكنه يظل موجودًا في قلوبنا.. نعم هناك أشخاص لا يرحلون بل يعيشون في قلوبنا».