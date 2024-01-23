إعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية في قنا لحمايتهم من برد الشتاء

أطلقت جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا وإطعام» التي تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة، من تسقيف وتركيب أبواب وشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة قنا، لمجابهة فصل الشتاء.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامنا مع فصل الشتاء.

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة، مشيدا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

إعادة إعمار المنازل المتهالكة

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة قنا، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأوضح «شعبان» أنه منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن مشروع «اكفل قرية فقيرة»، وتعريش أسقف 20,186 منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وإعمار 920 منزلا في 42 قرية بقنا.