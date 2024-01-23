بالقانون.. مصر تمنح ذوي الهمم حقوقهم كاملة في عهد الرئيس السيسي

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، وتولي الدولة المصرية بجميع أجهزتها المعنية اهتماما خاصا بذوي الهمم، لاقتناع القادة السياسية بامتلاكهم العديد من القدرات والمواهب الخاصة في عدة مجالات، كما سهل قانون الخدمة المدنية، عمل ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية والخاصة، من أجل دمجهم في المجتمع بسرعة وسهولة.

قانون الخدمة المدنية

وفي هذا السياق، قال شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، إن مصر من أهم الدول التي يُشار إليها في العمل الاجتماعي، خاص ما يتعلق بمجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 200 لسنة 2020، الخاص بانشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعمل على عدة أمور من أجل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.

وأوضح «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية شهد العديد من الأمور التي تُسهل على ذوي الهمم حياتهم اليومية، حيث نص على تخفيض عدد الساعات الخاصة بهم، بمقدار ساعة واحدة، فضلا عن استحقاق موظفي ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية، نص أيضا على نقل موظفي ذوي الإعاقة على حسب رغبتهم إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، في حال إذا وجدوا وظيفة تتناسب مع حالتهم، قائلا: «الرئيس السيسي أولى رعاية خاصة بذوي الهمم، ويحق لأي شخص منهم أن يٌقدم طلب لنقله في مكان العمل الذي يرغب به».