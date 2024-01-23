«النقل» ترصد تفاصيل العمل في ميناء أكتوبر الجاف (صور)

رصدت وزارة النقل، تفاصيل الحركة بميناء أكتوبر الجاف، والذي جرى تنفيذه في إطار تطوير المواني الجافة، بما يجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث جرى التطوير بأيادٍ مصرية خالصة، من خلال تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والاستفادة من التطور التكنولوجي في سرعة الكشف والفحص للحاويات.

معلومات عن ميناء أكتوبر الجاف

ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مجموعة من الصور للميناء، ودونت ما يلي.

- ميناء أكتوبر الجاف له دور بارز ومهم في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى المواني البحرية المصرية.

- الميناء بيمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات.

- يسهم الميناء في منع تكدس المواني البحرية بالحاويات.

- يتسم الميناء بإجراءات جمركية سريعة وفعالة.

- العمل في ميناء وفق قاعدة رقمية متطورة.

- يتميز الميناء باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة.

- يشتمل الميناء على نوعين من المستودعات سواء عامة أو خاصة.

- يوجد بميناء أكتوبر الجاف خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع.

- يوجد بالميناء عمليات مثل مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط.

- يوجد بالميناء عمليات إصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

- الميناء يتيح تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين.

- يسهم الميناء في تخفيف الضغط على المواني البحرية.

- يسهم الميناء في توفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.

- يعمل الميناء على تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها.

- يسهم ميناء أكتوبر الجاف في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية.

- يعمل الميناء على تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق.

- يسهم في تقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

- يعمل على توفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.

- الميناء يتميز بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة.

- يعمل على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.

- يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين.

عوائد مباشرة على الاقتصاد المصري

وعلقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكايديمة البحرية، على تطوير ميناء أكتوبر الجاف، موضحة أنّه يعزز حركة التجارة في مصر، وجلب مزيد من العملة الصعبة، ما سيكون له عوائد مباشرة على الاقتصاد المصري، فضلا عن دوره في توفير فرص عمل للشباب المصري.

وأكدت لـ«الوطن»، أنّ تطوير الميناء وفق النظم الرقمية الحديثة يسهم في جذب مزيد من الاستثمار، خاصة وأنّ وزارة النقل تعمل على تشغيل أيادٍ عاملة في الميناء مدربة وفق النظم الحديثة.