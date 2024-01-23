ضعف المياه بالأدوار العليا في سوهاج الأربعاء والخميس.. 3 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ضعف المياه بالأدوار العليا في مركز ومدينة المنشأة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعه صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وأرجع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضعف المياه إلى أعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشأة المرشحة السطحية.

الخط الساخن لمياه سوهاج

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن بالشركة، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، وكذلك على الرقم 01207125125، من خلال خدمة «واتس آب»، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

سيارات مياه مجانية

وأضاف أنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.