مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس تكشف تفاصيل مقتل 24 جنديا إسرائيليا في عملية واحدة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن تحقيقا للجيش الإسرائيلي، أوضح تفاصيل مقتل 24 جنديا إسرائيليا خلال عملية عسكرية واحدة، حيث كانت هناك مجموعة من ضباط الاحتياط من «لواء 261» على مقربة ومسافة 600 متر من السياج الأمني في المغازي.

تفجير 10 مبان سكنية

أضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه القوة برفقة فرق الهندسة وجدت هناك لتفجير 10 مبان سكنية لإقامة السياج الأمني العازل، وتتضمن تفخيخ كل المباني السكنية خاصة المرتفعة منها، للحد من رؤية مستوطني غلاف غزة، لذلك تواجدت هذه القوات وزرعت عبوات ناسفة وألغاما في داخل هذه المباني.

وأوضحت أن التحقيقات الإسرائيلية تشير إلى أنه ربما أحد المقاتلين تقدم وخرج من فوهة نفق، وأطلق قذيفة «آر بي جي» نحو دبابة إسرائيلية، ما أدى لمقتل جنديين اثنين، ومن ثم كانت هناك قذيفة «آر بي جي» أخرى، أطلقت إلى المبنى السكني الموجود في هذه الألغام، ما أدى لانفجار المبنيين وانهيار المبنى الثالث، ما خلف مقتل 21 جنديا وضابطا في صفوف الاحتلال.

ارتفاع عدد القتلي من جنود وضباط الاحتياط

ولفتت إلى أن هذا يرفع عدد القتلى من جنود وضباط الاحتياط والنظاميين الإسرائيليين منذ بدء المعركة في 7 أكتوبر، إلى 556 فردا، وهناك أعداد رسمية تتحدث عن 221 فردا منذ بدأ التوغل البري بقطاع غزة.