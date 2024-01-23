«الأرصاد» تحذر من أماكن سقوط الأمطار غدا.. يصاحبها نشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون شديد البرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في محافظة الوادي الجديد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار المتوسطة على مدار يومي الخميس والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري زمدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.