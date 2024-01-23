الفيلم التونسي «بنات ألفة» يتنافس على أوسكار أفضل فيلم وثائقي

وصل فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية إلى المنافسة النهائية في فئة أفضل فيلم وثائقي في النسخة الـ 96 من حفل توزيع جوائز أوسكار، وتعتبر تلك المرة الثانية التي تصل فيها المخرجة التونسية إلى ترشيحات جائزة أوسكار وذلك بعد فيلمها «الرجل الذي باع ظهره» في فئة أفضل فيلم عالمي في النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز أوسكار.

ويتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي؛ 4 أفلام أخرى بجانب «بنات ألفة»، وهي: «Bobi Wine: The People's President» تأليف وإخراج كريستوفر شارب وموسى بويو، و«The Eternal Memory» إخراج مايتي ألبيردي، و«To Kill a Tiger» إخراج نيشا باهوجا، بالإضافة إلى «20 Days in Mariupol » إخراج مستيسلاف تشيرنوف.

تفاصيل الإعلان عن ترشيحات أوسكار 2024

بدأ الممثلان زازي بيتز وجاك كويد، الإعلان عن قوائم ترشيحات جوائز أسكار في نسختها الـ 96، من مسرح «صامويل جولدوين» بأكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، والتي من المقرر الإعلان عن الفائزين فيها في حفل توزيع الجوائز المقام في 10 مارس المقبل على مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس.