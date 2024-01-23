رئيس حزب الاتحاد: مشروع الضبعة يكتب تاريخا جديدا للدولة المصرية

أعرب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن فخره واعتزازه بما حققته الدولة المصرية من إنجاز سيسطر بحروف من نور في سجلات التاريخ، وذلك بعد بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي، والتي تأتي إعلانا عن انطلاق مصر في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي تكون له انعكاسات تاريخية لمصر.

مشروع الضبعة يحقق لمصر العديد من المكاسب

وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع الضبعة يحقق لمصر العديد من المكاسب على مستويات مختلفة، سواء من الناحية السياسية التي تضع مصر في دائرة الدولة التي تمتلك مثل تلك المشروعات أو من الناحية الاقتصادية من خلال توفير مصادر آمنة ومستديمة للطاقة وبديلة للوقود الأحفوري، ومصادر الطاقة التي تشهد أزمة عالمية كبيرة وتقلبات في الأسعار.

مصر تسير بخطى جيدة في الوفاء باحتياجاتها من الطاقة

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر تسير بخطى جيدة في الوفاء باحتياجاتها من الطاقة، حيث من المنتظر أن يسهم هذا المشروع العملاق في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بصورة أكبر والذي يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغيرات المناخ، كما أشار الرئيس السيسي.

كما أعرب رضا صقر عن أهمية هذا المشروع في تعزيز التعاون المصري الروسي، والذي أخذ خلال السنوات الأخيرة مسارا تاريخيا.