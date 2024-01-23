إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في محافظة سوهاج، حملة تموينية، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والجهات المعنية، ما أسفر عن إعدام 35 كرتونة سمن و118 كيلو سكر بودرة، وذلك لتغير خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

إعدام مواد غذائية بطهطا

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إن الحملة التموينية أشرف عليها منصور حزين مدير المتابعة بطهطا، وسعد سعيد والسيد حمدان بمكتب مراقبة الاغذية بالإدارة الصحية بمديرية طهطا، وذلك بالتنسيق مع التموين والصحة والجهات المعنية، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين فى كل مكان بالمحافظة، حيث تم إعدام كميات من المواد الغذائية بطهطا لتغير خواصها الطبيعية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في محافظة سوهاج، أن الوحدة مستمرة فى تنفيذ حملات التموين بالمركز حرصا على المواطنين.