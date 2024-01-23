«أزهرية سوهاج»: انطلاق التصحيح لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية السبت

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، رؤساء مراكز ومواد تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح، والتي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل.

استعدادات منطقة سوهاج الأزهرية للتصحيح

ناقش اللقاء الذي عُقد بحضور الدكتور مرتضى أبو شارب، مدير إدارة التعليم الإعدادي و الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح والتي من المقرر أن تنطلق السبت القادم.

قواعد التصحيح بالشهادات الأزهرية

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج خلال اللقاء على ضرورة تحري الدقة واعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، والعمل على توفير سبل الراحة للسادة المصححين، ووعد بالعمل على تذليل أية عقبات وأنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز التصحيح كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل على مصلحة أبنائنا الطلاب .