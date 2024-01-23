تحديث الهيكل التنظيمي لـ«زراعة سوهاج» لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الزراعة، بناء على القرار رقم 186 لسنة 2023 الصادر من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري.

تحديث هياكل الكليات

وقال الدكتور حسان النعماني، إن تحديث الهياكل التنظيمية للكليات يسهم في اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويأتي ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، إلى جانب استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية، وإعادة تقييم الوظائف، تحقيقاً لمستهدفات الجامعة، للتحول نحو جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، وبما يتفق مع رؤية مصر 2030.

تحديث مسؤوليات بالجهاز الإداري

وقال أشرف القاضي أمين عام الجامعة، إنه تم تحديث المسؤوليات والاختصاصات لكل تقسيم تنظيمي دون غموض أو تداخل أو ازدواج، بما يتفق مع تطوير نظم وإجراءات العمل والأنشطة المختلفة، وبما يحقق جودة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفي لدى الجهاز الإداري.

وأضافت أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، أن هذا القرار جاء استكمالاً لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تحديت واعتماد هيكل كليات التربية الرياضية، الحقوق، العلوم، الهندسة، واستحداث هيكل كلية الفنون التطبيقية والتراثية والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي (مستوى إدارة عامة)، مشيرة إلى أنه جار حاليا دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.