لأول مرة.. انطلاق المقرأة القرآنية للمتميزين من الناشئة الاثنين

تطلق وزارة الأوقاف، مقرأة المتميزين من الناشئة، الاثنين المقبل بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء من حفظة القرآن الكريم، وحرصها على تعلمهم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يُعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره، والعمل على إبراز النماذج المتميزة منهم.

برنامج «صحح قراءتك» للسيدات

كما تطلق وزارة الأوقاف برنامج «صحح قراءتك» سيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين من السيدات بعد صلاة الظهر بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم، بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس، بحيث تقرأ عضوة المقرأة الآية أو ما تيسر منها، ويردد الحاضرات خلفها، بدءًا من السبت المقبل عقب صلاة الظهر، وذلك على النحو التالي:

م الاسم اليوم

1 مروة أحمد عبدالجواد فرج الله السبت

2 ولاء عبدالعزيز عبدالله محمد الأحد

3 إيمان رشدى محمد منصور الأثنين

4 رانيا فؤاد عبد النبي محمد الثلاثاء

5 نبيلة محمد محمد عبدالهادى الأربعاء

6 نهى إبراهيم زكى محمد الخميس