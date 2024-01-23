وزارة الرياضة تكرم مركز شباب فايد لتتويجه بطلا لدوري المراكز بالإسماعيلية

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق مركز شباب فايد، بعد التتويج بدوري مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية، الذي يُقام في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف من الرياضيين والإعلاميين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

نهائى دورى مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية

تغلب في نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية، فريق مركز شباب فايد على فريق مركز المحسمة القديمة بهدفين لهدف، على ملعب مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

أشار الوزير، إلى أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وقال صبحي: «كل الشكر والتقدير إلى كل القائمين على تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وكل من له دور لخروج هذا النهائي وكل النهائيات التي تقام فعالياتها تباعًا بنجاح».

وشهد دوري مراكز الشباب بالإسماعيلية منذ انطلاقته مشاركة 400 لاعب من 14 فريق، احرزوا خلال الدوري 151 هدفا.