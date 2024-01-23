مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن أن إسرائيل انتقلت رسميا إلى المرحلة الثالثة، التي تشمل عمليات محددة ومركبة الأهداف، أي أن تكون عمليات جراحية أكثر.

خان يونس تمثل معقل حركة حماس

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة، أن «جالانت» استخدم هذا المصطلح لوصف دقة العمليات التي ستركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عملها، وتحديدا في جنوبي القطاع، حيث تبرر ذلك بأن هنالك قادة حركة حماس، وأن جنوب القطاع وتحديدا خان يونس، تمثل معقل حركة حماس العسكرية.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي وعلى لسان المستوى الرسمي السياسي بنيامين نتنياهو، كان قال إن المرحلة الثالثة من هذه الحرب، قد تستمر أشهرا طويلة، وكان في تصريحات سابقة قبل يومين، قال إن الحرب على غزة ككل، ربما تستمر لعام 2025، لكن المرحلة الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال بطريقة فعلية وترجمة حرفية على أرض الواقع قد تستمر إلى 6 أشهر.

الحكومة أعادت لملمة صفوفها

ولفتت إلى أن تصريحات اليوم جاءت لافتة، وأنه كان هنالك تصريح مشترك بين الجانبين السياسي والعسكري لإيصال رسائل سياسية وعسكرية، مفادها بأنه لا صحة للأقاويل التي تتحدث عن وجود انشقاقات وخلافات، وكأن الحكومة أعادت لملمة صفوفها وجراحها بعد الانشقاقات الكبيرة، خاصة بعد الإعلان عن مقتل 24 من جنود وضباط الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.