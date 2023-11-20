«مش هتروح المحطة».. طريقة حجز تذاكر القطارات من منافذ الدفع

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر عبر منظومة الدفع الفوري، من خلال السوبر ماركت أو منافذ الدفع المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين، حيث تتيح هيئة السكك الحديد حجز التذاكر عن طريق فوري على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي.

حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري

وعلى الراغبين في حجز تذاكر القطارات دون الذهاب لمحطة القطار زيارة أي فرع لشركة فوري من منافذ ووكلاء البيع، والتي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

كما يمكن الحجز عن طريق فوري في السوبر ماركت المختلفة بجميع الأماكن.

واتخذت الهيئة هذا القرار بهدف زيادة منافذ البيع، وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع، وللقضاء على الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات، حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه به إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار بكل سهولة ويسر.

ويمكن الحجز على كافة القطارات "ذات التهوية والثالثة المكيفة" على جميع الخطوط، بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

ماذا تفعل حال الرغبة في استرجاع التذاكر؟

وفي حال رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري، يتم استرداد المبلغ المستحق نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.