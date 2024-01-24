خطوات وأوراق تركيب عداد مياه جديد «بدل فاقد» بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة طرق وخطوات والأوراق اللازمة من أجل تركيب عداد «بدل فاقد» بدلا من العداد القديم، إذ حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عدة خطوات من أجل الحصول على عداد جديد.

أوراق تركيب عداد بدلا فاقد بالدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه للحصول على عداد مياه جديد بدلا من آخر فاقد يجب اتباع الآتي:

- طلب من العميل أو المنتفع «بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل»

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل

- البريد الإلكتروني للعميل

خطوات الحصول على عداد بدل فاقد بمياه الدقهلية

وأضافت مياه محافظة الدقهلية أنه يجب على المتقدم عمل الخطوات الآتية:

- استيفاء العميل طلب تقديم الخدمة.

- سداد العميل قيمة المعاينة.

- إجراء الفني المعاينة والتأكد من فقد العداد

- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك

- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية

- الانتهاء من تقديم الخدمة.