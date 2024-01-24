8 عادات لنوم هادئ ليلا واستيقاظ مبكر في الصباح

بعض الأشخاص يعانون من صعوبة النوم ليلا، ولا يعرفون الأسباب ولا كيفية التخلص من الأرق، فضلا عن معاناتهم من عدم الاستيقاظ مبكرا، لكن هناك عادات إذا حرصت عليها بشكل مستمر ستتمتع بنوم هادئ واستيقاظ مبكر، حيث إن أخذ قسط كاف من النوم والراحة ليلا يعد ركيزة أساسية لصحة الجسم والعقل، وفق الدكتور عايدة نوفل أخصائي الطب النفسي.

أخصائي الطب النفسي، أكدت لـ«الوطن»، أن هناك بعض العادات يمكن أن تساعدك في تحسين نومك والاستيقاظ نشطا في الصباح

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

نصحت أخصائي الطب النفسي بضرورة تجنب استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، حيث يمكن أن يؤثر الضوء على جودة النوم.

- تحديد ساعة نوم منتظمة

قم بتحديد ساعة نوم ثابتة حيث يساعد هذا في تنظيم دورة نومك.

- تجنب تناول الكافيين قبل النوم

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم، حيث يمكن أن يتسبب الكافيين في الأرق.

الاسترخاء والتنفس

احرص على التنفس العميق، استلق على السرير، وذراعيك بعيدًا عن جانبيك، وراحتا الكف إلى أعلى، وتنفس بعمق لكن بشكل طبيعي من خلال أنفك.

- تحديد روتين للنوم

قم بتحديد روتينا ثابتا للنوم، مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى أو تخيل شيء.

- ممارسة الرياضة

قم بممارسة الرياضة بانتظام قبل وقت النوم، حيث يمكنك القيام بأنشطة خفيفة.

- حافظ على قدميك دافئتين

حافظ على قدميك دافئتين حيث تساعد في فتح الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم والنوم جيدا.

- تجنب تناول الوجبات الثقيلة

تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل النوم، واختر وجبة خفيفة كالخضروات أو بعض الفواكه.