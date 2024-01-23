أمين الفتوى يوضح حكم شراء السلع بالتقسيط من التطبيقات الإلكترونية

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني، هل هو جائز أم لا؟.

المفتي لا يستطيع الحكم إلا في الأمر المحدد

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «التطبيقات كلمة واسعة جدا، والمفتي لا يستطيع الحكم إلا في الأمر المحدد، يعني لازم تقولي التطبيق ده بيبع إزاي وبيعمل قسط إزاي؟».

وتابع: «لو التطبيق في رقابة عليه وفي اعتماد له من الدولة إذن نقوم بالشراء منه، ما دام تحت رقابة الدولة، حتى لا تتعرض للنصب أو السرقة».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.