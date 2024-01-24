الافتتاح في رمضان.. 10 معلومات عن الموقف الإقليمي الجديد بالعاشر 

أوضح المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه من المقرر افتتاح الموقف الإقليمي الجديد بمدينة العاشر من رمضان خلال الاحتفال بالعيد القومي للمدينة الذي يوافق 10 رمضان كل عام.

يشمل الموقف خطوط خارجية لجميع أنحاء الجمهورية

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان في تصريحات ل "الوطن" أن الموقف يعتبر من المشروعات المهمة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ويشمل خطوط خارجية لجميع أنحاء الجمهورية وخطوط داخلية في مدينة العاشر، وذلك في إطار الخدمات المختلفة للمواطنين التي تتيح لهم التنقل من مكان إلى آخر في سهولة ويسر، وضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن تعد على رأس أولويات جميع الأجهزة في الدولة.

وأشار إلى أن من أبرز المعلومات عن الموقف الإقليمي الجديد هي :-

- الموقف الإقليمي الجديد يقع على مساحة 74320 متر مربع.

- يشمل الموقف 110 مظلات حديدية بمساحة 4745 م2، و 128 مظلة خرسانية بمساحة 1660 م2.

- يضم الموقف مبنى المركز التجارى بمساحة 548 مترا مربعا

- يضم الموقف 11 غرفة أمن واستراحة بمساحة 332 م٢.

- يضم الموقف 7 منافذ بيع جرائد بمساحة 91 مترا مربعا.

- المبنى الإدارى بمساحة 480 مترا مربعا، ومبنى الكافيتريا ١ بمساحة ١٠٠ متر مربع

- يتضمن المشروع انشاء مسجد بمساحة 488 مترا مربعا.

- يضم المشروع محال تجارية ومبنى صالة الوصول بمساحة ٨٤٦ مترا مربعا

- يوجد في الموقف مبنى الخدمات بمساحة 380 مترا مربعا.

- يستهدف الموقف الإقليمي الجديد خدمة سكان مدينة العاشر من رمضان والعمال المترددين على 4 آلاف مصنع بالمدينة.