رئيس جهاز العاشر من رمضان يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاءات نادي المحور الشرقي

وجه المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، القائمين على أعمال نادي المحور الشرقي، بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة من المشروع، طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة، وذلك خلال تفقده المشروع.

وبحسب تصريحات رئيس الجهاز يقع نادي المحور الشرقي يقع على مساحة 17 فدانا، ويتكون من المبنى الاجتماعي بمسطح أرضي 612.6 متر مربع وصالة ألعاب، وحمام سباحة دولي وحمام أطفال، وملعب كرة قدم دولي، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح 1140مترمربع.

ويضم النادي مبنى تجاريا لعرض منتجات الشباب، وملاعب ثلاثية وتنس وهوكى، وعدد 2 كافيتريا بمسطح 100 متر مربع للوحدة، وعدد 4 مباني تغيير ملابس بمسطح 112 متر مربع للمبنى الواحد، ومسجد بمسطح أرضي 474 متر مربع + مصلى علوى للسيدات، والسور والبوابات إضافة إلى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بالأشجار والزهور كافة .