السكة الحديد تحدد مواعيد قطار تالجو بالوجهين البحري والقبلي

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار تالجو على الخطين القبلي والبحري، الذي يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، لأنه مزود بوسائل تأمين عالية، وكاميرات مراقبة، وشاشات عرض في العربات، مؤكدة أن جميع القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل عملية التشغيل.

مواعيد قطار تالجو على خط الوجه البحري

مواعيد قطار رقم 2022

- يتحرك قطار تالجو من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحاً.

- يصل قطار تالجو إلى سيدي جابر الساعة 7:20 صباحاً.

- يصل قطار تالجو إلى القاهرة الساعة 9:35 صباحاً.

مواعيد قطار تالجو رقم 2023

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2:00 مساءً.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 4:33 مساءً.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو رقم 2024

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:00 مساءً.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 2:17 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو رقم 2025

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحاً.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 1:33 صباحاً.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 1:30 صباحاً.

مواعيد قطار تالجو رقم 2027

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 9:23 مساءً.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 7:05 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

مواعيد قطار تالجو الصعيد

مواعيد قطار تالجو رقم 2030

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 7:25 مساءً.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 11:45 مساءً.

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 1:00 صباحاً.

- يصل إلى محطة قنا الساعة 2:45 صباحاً.

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 3:45 صباحاً.

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 5:08 صباحاً.

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 6:00 صباحاً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 6:40 صباحاً.

مواعيد قطار تالجو رقم 2031

- يتحرك من محطة أسوان الساعة 7:00 مساءً.

- يصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 7:42 مساءً.

- يصل إلى محطة إدفو الساعة 8:31 مساءً.

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 1:00 مساءً.

- يصل إلى محطة قنا الساعة 1:50 مساءً.

- يصل إلى محطة سوهاج الساعة 00:45 صباحاً.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 2:10 صباحاً.

- يصل إلى محطة الجيزة الساعة 6:30 صباحاً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 6:50 صباحاً.