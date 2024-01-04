طرح الأغنية الدعائية الثانية لفيلم «درويلة» بعنوان «ما اتفقناش»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «درويلة» الأغنية الدعائية الثانية للعمل، والتي حملت اسم «ما اتفقناش»، للمطرب عمرو جابر على خطى موسيقى الدراما والحزن، وذلك على القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» قبل طرحه بدور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربى خلال الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر بأن أغنية «ما اتفقناش» من غناء وكلمات وألحان المطرب عمرو جابر وتوزيع وميكس وماستر محمد خالد الشهير بـ«ديكستر».

وسبق وأن أعلن صناع فيلم «درويلة» بأن سرد أحداث هذا العمل تتوالى له طرح أكثر من عمل غنائي تصل إلى 7 أغانٍ لمطربين مختلفين تحت عنوان ألبوم يحمل اسم «درويلة» سيتم طرحها تباعاً، فالبداية كانت الأسبوع الماضى بالأغنية الأولى والتي حملت «غلط بغلط» للفنان حسنى شتا والذى حققت صدى ورد فعل إيجابي من قبل الجمهور، حيث اقتربت من 250 ألفا، أي ربع مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وفى سياق متصل، طرح صناع العمل خلال الفترة المنصرمة الإعلان التشويقي الأول والذي يدور في جو من الإثارة والغموض والأكشن، بالإضافة إلى عدم ظهور نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من التشويق للجمهور، وكما أن أعلن نجوم وصناع فيلم «درويلة» مؤخرًا أيضاً، عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن البوستر التشويقي للفيلم، والذي غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتول العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وجدير بالذكر بأن فيلم «درويلة» يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم ولعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصة وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.