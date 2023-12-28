«أوقاف القليوبية» تنظم ندوة عن الحفاظ على الأوطان

شهد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح الندوة الشهرية الكبرى لمديرية أوقاف القليوبية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان الحفاظ على الأوطان من مقاصد الأديان بمشاركة الأستاذ الدكتور محمود عبدالله أستاذ الحديث وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد القرشي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

إعلاء فكرة الوطن

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية خلال الفاعليات على أن قضية الأوطان ومكانتها تحتاج إلى إزالة الغبار الذي أرست له جماعات التطرف والضلال حيث كان لهذه الجماعات منطلقات لتشويه وتسفيه فكرة الوطن تارة تحت زعم وجود تعارض بين التدين والوطن وتارة تحت زعم أنه لن يكتمل لك تدين حتى تقطع كل ما يمت للوطن بصلة، وتارة تحت زعم أن الوطن أحد مخلفات فكرة الاستعمار وصنيعته.

الوطن والدين طريق واحد

وأضاف وكيل الوزارة أن كل هذه المزاعم باطلة من الأساس ولا تصدر إلا عن خونة الدين والوطن، مشيرًا إلى أن الوطن والدين طريق واحد لا ينفصلان أبدا، إذ أن الدين يحتاج إلى وطن تتم فيه ممارسة شعائر الدين ومناسكه.

الحفاظ على الأوطان من أهم مقاصد الأديان

وأشار وكيل الوزارة إلى أن لوزارة الأوقاف السبق فى إطلاق فكرة أن الحفاظ على الأوطان من أهم مقاصد الأديان، وأخرجت للنور كتاب الكليات الست، والذي تم التأكيد فيه على أن الحفاظ على النفس والعرض والمال والعقل والدين لا يكتمل إلا بالحفاظ على الوطن ولعل قيمة الوطن ونعمة وجوده لا يعرف معناها إلا الذين فقدوها وأصبحوا فى مخيمات اللاجئين حيث لا وطن ولا أمان ولا صيانة لنفس ولا عرض ولا حتى دين والناظر فى علوم الإسلام، وفكر علماء الشرع الحنيف يلحظ وقوفهم قديماً عند فكرة الوطن بالتعظيم والتوقير بعكس الفكر الخبيث فى عقول جماعات الضلال.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الرسول كان مثالا على ترسيخ حب الوطن في قولته الشريفة التي تفوح منها قداسة الوطن وروح الوطنية المتأصلة في قلبه: «والله يامكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى ولولا أن أهلك أخرجوني منك ماخرجت أبدًا».

وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله أن يديم علينا نعمة الوطن وأن يحفظ علينا وطننا العزيز قيادةً وشعباً، وأن تستمر «أوقاف القليوبية» في عهدها على خدمة بيوت الله.