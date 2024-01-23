لماذا انسحب «دي سانتس» من السباق الرئاسي أمام ترامب؟.. باحثة سياسية تجيب

قالت هديل عويس، الباحثة السياسية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يؤكد في الانتخابات التمهيدية سيطرته على الحزب الجمهوري، من خلال كل استطلاعات الرأي.

وأضافت «عويس» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن انسحاب حاكم فلوريدا رون دي سانتس من السباق الانتخابي، نظرا لأنه يسير على نفس خطى «ترامب» في الحزب، هذا الخط الانعزالي الذي يرفع شعار مثل شعار «أمريكا أولا»، فلا يريد تدخلات خارجية أو تنفق أموال الولايات المتحدة في الخارج بحروب مثل أوكرانيا أو غيرها.

وأشارت إلى أن «دي سانتس» يمثل نفس الخط الذي يمثله «ترامب» من حيث القناعات والملفات الداخلية والخارجية، لكنه يظهر بأنه أكثر لباقة سياسية، أو الخروج عن المألوف مثل «ترامب».

وأوضحت أن نيكي هيلي مرشحة جمهورية، لكنها تنتمي لجيل المحافظين الجدد، وعقلية جورج بوش، أي العقلية الأمريكية التدخلية، التي لا تزال تعتقد أن أمريكا يجب أن يكون لها دور كبير وبارز في الساحة الدولية، وتؤكد ضرورة دعم أوكرانيا، وتشجع على تدخلات عسكرية ضد النظام الإيراني.