أحمد راغب: الحوار الوطني ليس آلية بديلة عن المؤسسات الطبيعية

قال الدكتور أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن الحوار ليس آلية بديلة عن المؤسسات الطبيعية في أي دولة في العالم، وإنما آلية مؤقتة وعاجلة لأسباب وظروف خاصة مبنية في الأساس على أن هناك مشكلة، وأن الحوار بتركيبته وتنويعاته هو رسالة ودواء لحل بعض المشاكل.

الإصلاح السياسي

وتابع «راغب»، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «أي عاقل المفروض يقبل بالحوار والطني للوصول والتقدم، وهذا الحوار بالأساس قائم على الإصلاح السياسي، لأن الموضوعات الضرورية المطلوبة الآن هي مسائل تتعلق بالإصلاح السياسي».

قانون تداول المعلومات

أوضح مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني: «في جلسات الحوار الوطني ناقشنا موضوع قانون تداول المعلومات، والشائع أنه يخص الصحفيين، والحقيقة أنه يتعلق بأكثر من اتجاه، فيتعلق بالاستثمار بشكل واضح، وموضوع التمييز موضوع سياسي لكن له انعكاس مهم على الاستقرار الاجتماعي».