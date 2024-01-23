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باسم كامل: الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط بل تشمل الجميع

كتب:

محمد عزالدين
11:30 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
المهندس باسم كامل

المهندس باسم كامل

قال المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فقط لكن يجب أيضا أن تشمل الجميع: «من ضمن مفهوم الديمقراطية شيء يسمى التوافق، والذي يجري من خلال إعطاء فرص متساوية لكل الناس لكي تُعرف بنفسها».

أضاف «كامل»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «الأغلبية تحكم وتفرض إرادتها عندما نريد توجها اقتصاديا، لكن إذا تحدثنا عن أشياء تمس الأمة ومستقبل الدولة وأشياء بها شبه استدامة لشكل الدولة في السنوات المقبلة لا بد أن يحدث ذلك بالتوافق».

وتابع: «الحوار الوطني لا يجب أن يكون مؤقتا، فالحوار نحتاجه لأن البرلمان غير معبر بشكل واضح عن المجتمع، بينما الحوار الوطني شكله يقول إن هناك توافقا مجتمعيا».  

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