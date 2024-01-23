«الموسيقيين» تنعى عازف الجيتار ياسر الدلجاوي عضو فرقة محمد منير

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، عازف الجيتار ياسر الدلجاوي، أحد أعضاء فرقة محمد منير، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

نقابة الموسيقيين تنعى ياسر الدلجاوي

وقال مصطفى القصبي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، في بيان صحفي، «ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ورحل عن عالمنا عازف الجيتار ياسر الدلجاوي أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير، ونشر أحد أقارب «منير» على حسابه بـ«فيسبوك»، «انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناي اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير، وكان ليه طلة بهية على المسرح.. ألف رحمة ونور تنزل عليك يادلجاوي كلنا لها».