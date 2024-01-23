الأحزان تلاحق محمد منير.. وفاة عازف جيتار فرقته بعد أيام من رحيل شقيقته

فقد اليوم، الكينج محمد منير، ياسر الدلجاوي عازف الجيتار وأحد أعضاء فرقته الموسيقية.

ونعى حسن أبا يزيد على حسابه الرسمي بفيس بوك، ياسر الدلجاوي بصور تجمعه بمحمد منير قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناس اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير وكان ليه طلة بهية على المسرح، ألف رحمة ونور تنزل عليك يا دلجاوي كلنا لها».

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ورحلت السبت الماضي، شقيقة الفنان محمد منير، ودخل الكينج خلال جنازتها التي أقيمت بمسجد الحصري في منطقة السادس من أكتوبر في نوبة بكاء على شقيقته سميحة التي يعتبرها بمثابة والدته.