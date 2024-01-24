«الأوقاف»: اعتماد إيفاد 58 إماما وقارئا لإحياء ليالي شهر رمضان حتى الآن
كتب:
إسراء سليمان
12:10 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
وزارة الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف عن اعتماد إيفاد 58 إماما وقارئا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ/ 2024م، إلى مختلف دول العالم حتى الآن.
ومن المقرر أن يجري إيفاد الشيخ عقيل محمد عقيل أحمد - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف سوهاج، إلى مركز البر الإسلامي - ووكنج - بريطانيا، والشيخ السيد سعد السيد محمود - معلم بالأزهر الشريف، إلى المركز الإسلامي في بيونس أيريس- الأرجنتين.
كما سيتم إيفاد الشيخ محمود محمد عبد السلام عبد الله - بمديرية أوقاف القاهرة إلى الجمعية الإسلامية في بوليفيا، والشيخ محمد عبد الفتاح محمد محمد - بمديرية أوقاف الإسكندرية إلى الجمعية الإسلامية في بوليفيا.
إيفاد الأئمة والقراء إلى الخارج
الشيخ أحمد راضي أحمد حريزي، إلى ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
الشيخ أحمد عبد الهادي علي محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
الشيخ ضاحي محمد إسماعيل علي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
الشيخ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
الشيخ محمد طه كامل محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
الشيخ السعيد أسعد محمد الشرقاوي - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
الشيخ طه عبد الستار السيد خطاب - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
الشيخ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
الشيخ حازم محمد عبد الرحيم - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
الشيخ السعيد السيد عبد الجواد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.
الشيخ القطب عبد النبي محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.
الشيخ مصطفى حسن محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.
الشيخ مصطفى هاشم السيد هاشم - فنزويلا - مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز - إمامًا.
الشيخ محمد حسين محمد إسماعيل - أمريكا - المركز الإسلامي بجنوب كاليفورنيا - قارئًا.