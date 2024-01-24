«الأوقاف»: اعتماد إيفاد 58 إماما وقارئا لإحياء ليالي شهر رمضان حتى الآن

أعلنت وزارة الأوقاف عن اعتماد إيفاد 58 إماما وقارئا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ/ 2024م، إلى مختلف دول العالم حتى الآن.

ومن المقرر أن يجري إيفاد الشيخ عقيل محمد عقيل أحمد - إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف سوهاج، إلى مركز البر الإسلامي - ووكنج - بريطانيا، والشيخ السيد سعد السيد محمود - معلم بالأزهر الشريف، إلى المركز الإسلامي في بيونس أيريس- الأرجنتين.

كما سيتم إيفاد الشيخ محمود محمد عبد السلام عبد الله - بمديرية أوقاف القاهرة إلى الجمعية الإسلامية في بوليفيا، والشيخ محمد عبد الفتاح محمد محمد - بمديرية أوقاف الإسكندرية إلى الجمعية الإسلامية في بوليفيا.

إيفاد الأئمة والقراء إلى الخارج

الشيخ أحمد راضي أحمد حريزي، إلى ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

الشيخ أحمد عبد الهادي علي محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

الشيخ ضاحي محمد إسماعيل علي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

الشيخ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

الشيخ محمد طه كامل محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

الشيخ السعيد أسعد محمد الشرقاوي - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

الشيخ طه عبد الستار السيد خطاب - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

الشيخ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

الشيخ حازم محمد عبد الرحيم - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

الشيخ السعيد السيد عبد الجواد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.

الشيخ القطب عبد النبي محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.

الشيخ مصطفى حسن محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.

الشيخ مصطفى هاشم السيد هاشم - فنزويلا - مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز - إمامًا.

الشيخ محمد حسين محمد إسماعيل - أمريكا - المركز الإسلامي بجنوب كاليفورنيا - قارئًا.