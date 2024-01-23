«الأوقاف»: تسليم 20 طن سلع غذائية لأهالي غزة

سلَّمت وزارة الأوقاف المصرية 20 طن سلع غذائية للهلال الأحمر المصري لتسليمها لأهالي غزة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة.

مساعدات الأوقاف لأهالي غزة

وكانت قد قدمت وزارة الأوقاف قافلة المساعدات الأولى لأهالي غزة، محملة بـ200 طن سلع غذائية مقدمة من الوزارة.

وأكد وزير الأوقاف أن تقديم المساعدات الغوثية للمتضررين من الحروب أو غيرها من المصائب عمل إنساني عظيم، ولكن أعظم من ذلك هو التعاطف مع محنتهم ووقف كل ما يزيد من معاناتهم أو يؤدي إليها، مضيفا «دعونا نعمل جميعًا على وقف الحرب وتحقيق سلام عادل».