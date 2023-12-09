وزير الأوقاف: لدينا طلب شديد على إيفاد أئمتنا للخارج في شهر رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك إقبالا شديدا من دول العالم على الأئمة والقراء المصريين، مضيفا: «لدينا الآن كم كبير من طلبات الإيفاد للخارج وهذا إن دل على شيء فإنما يعكس ثقل ومهارات أئمتنا وجودة حفظ القرآن وإتقانه والثقل العلمي لهم».

مراكز الثقافة الإسلامية تطلب تجديد إيفاد الأئمة

أوضح «جمعة» خلال كلمته بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن معظم مراكز الثقافة الإسلامية التي جرى إيفاد الأئمة لها العام الماضي، طلبوا التجديد لهم على نفقتهم الخاصة، متابعا: «هذا الأمر يسعدنا ويشرح صدورنا لأن أئمتنا يثبتون أنهم على قدر المسؤولية».

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه جرى إصدار قرارات إيفاد 20 إماما حتى الآن، رغم أنه ما زال هناك وقت طويل على شهر رمضان.