رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الشاعر أحمد الشهاوي: المستشرق أرث أربري اكتشف كتب «النفرى» ونسبت لـ«أدونيس»

كتب:

شريف سليمان
12:40 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
الشاعر أحمد الشهاوي

الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن هناك خطئًا كبيرًا، وهو أن الإعلام قدَّم «أدونيس» باعتباره هو الذي اكتشف «النفري» وهذا غير صحيح بالمرة.

وأكد «الشهاوي»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن أرث أربري، المستعرب وكان مستشرقًا غربيًا في الجامعة المصرية، طلب منه أستاذه في بريطانيا أن يشتغل ويبحث عن «النفري» والذي يعتبر من أعلام التصوف الإسلامي.

وأضاف «الشهاوي»، أن المستشرق أربري، وجد كتب «النفري»، ونشرها بالعربية وترجمها باللغة الإنجليزية، ولذلك فالنفري، لم يؤثر فقط في العالم العربي بل والمشهد العالمي.

ونوه «الشهاوي»، أن أربري، نشر كتبه في مصر عام 1935، أما «أدونيس» وهو شاعر وناقد ومفكر، عثر على الطبعة المصرية لكتب النفري في الجامعة الأمريكية بلبنان عام 1965.

اقرأ المزيد:

أحمد الشهاوي: في الثمانينات لم يكن هناك شاعرة واحدة بمصر

أحمد الشهاوي: هناك كتب صدرت عن الأدب المصري قبل 60 عاما ولم يعد طباعتها مرة أخرى

الشاعر أحمد الشهاوي لـ«الشاهد»: مشروع ديوان الشعر المصري تأخر 50 سنة على الأقل

الشاعر أحمد الشهاوي لـ«الشاهد»: الثقافة المصرية قديمة عريقة وما زالت تؤثر فينا حتى الآن

أحمد الشهاوي لـ«الشاهد»: المنتج الشعري تراجع مصريا وعربيا
بقلم شريف سليمان