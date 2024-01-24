آخر موعد لتقنين لنشات النزهة بالبحر الأحمر.. اعرف المستندات المطلوبة

تضم محافظة البحر الأحمر عددا كبيرا من لنشات النزهة على الشواطئ بطول ساحل البحر الأحمر، التي تمتد إلى 1080كيلومتر، ويكون عليها إقبال شديد من السائحين خاصة في الغردقة ومرسى علم.

موعد تقنين لنشات النزهة

وأعلنت محافظة البحر الأحمر في بيان رسمي، منح مهلة زمنية لاستكمال واستيفاء مستندات تقنين اللنشات بجميع الشواطئ بمدن المحافظة، وتقدر هذه المهلة بأكثر من شهرين، تنتهي في 1 إبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ تعتبر جميع الطلبات لاغية.

المستندات المطلوبة لتقنين لنشات النزهة

وأشارت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر أن المستندات المطلوبة لتقنين لنشات النزهة بالبحر الأحمر لجميع الشواطئ هي

1- شهادة بيانات موجهة لديوان عام محافظة البحر الاحمر

2- صورة من شهادة القيد أو شهادة التسجيل

3- صور من التراخيص الملاحية لمدة عام

4- صور من تصاريح السروح

5 - خطاب تراكي اللنش

6- صورة بطاقة المالك حديثة

7- صورة بطاقة الوكيل وصورة التوكيل إن وجد

8- معاينة التفتيش البحري

9- إقرار بصحة المستندات المقدمة