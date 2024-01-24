فيلم «الحريفة» يحتل المرتبة الأولى في دور العرض.. كم حقق من إيرادات؟

احتل فيلم «الحريفة» المرتبة الأولى في إيرادات شباك التذاكر بدور العرض، وذلك منذ طرحه لمدة تزيد عن 3 أسابيع.

فيلم «الحريفة» يتصدر المركز الأول

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن» إنّ فيلم الحريفة حقق أمس مليون و714 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم 20 مليون و520 ألف جنيه، حيث إنّه جاء في المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى.

أبطال فيلم «الحريفة»

ويشارك في فيلم «الحريفة» عدد من نجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وكزبرة، إضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في تجربة نالت إشادات النقاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم «الحريفة»

تدور أحداث فيلم «الحريفة» حول شاب تضطر أسرته لنقله إلى مدرسة أقل في المستوى بسبب إفلاس والده، ويبدأ البحث عن حلمه في الوصول للعالمية من خلال حبه لكرة القدم.