ريان جوسلينج غاضب من تجاهل أوسكار لـ مارجوت روبي: خيبة أمل

عبر النجم الأمريكي ريان جوسلينج عن سعادته بالترشح لجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد، في النسخة الـ 96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، وذلك عن شخصية الدمية «كين» التي قدمها في فيلم «Barbie»، ولكن على الجانب الآخر استنكر استبعاد بطلة الفيلم مارجوت روبي ومخرجته وجريتا جيرويج من الترشيح لجائزتي أفضل ممثلة وأفضل إخراج.

قال ريان جوسلينج في بيان صحفي أطلقه عقب إعلان ترشيحات الأوسكار، «لا يوجد كين بدون باربي»، موضحا: «يشرفني للغاية أن يتم ترشيحي من قبل زملائي إلى جانب هؤلاء الفنانين المتميزين في عام مليء بالعديد من الأفلام الرائعة، لم أعتقد أبدًا أنني سأقول هذا، لكنني أيضًا أشعر بالفخر لأنني قمت بتصوير دمية بلاستيكية تدعى (كين)».

وأضاف: «لكن لا يوجد كين دون باربي، ولا يوجد فيلم باربي بدون جريتا جيرويج ومارجوت روبي، الشخصيتان الأكثر مسؤولية عن هذا الفيلم الذي صنع التاريخ وتم الاحتفاء به عالميًا، أشعر بخيبة أمل لعدم ترشيحهم في فئاتهم الخاصة»، كما حرص على توجيه تحية لعدد من صناع الفيلم المرشحين لجوائز «ومع ذلك، أنا سعيد جدًا لأميركا فيريرا والفنانين الرائعين الآخرين الذين ساهموا بمواهبهم في صنع هذا الفيلم الرائد».

8 ترشيحات لـ «Barbie» في أوسكار 2024.. وتجاهل مارجوت روبي وجريتا جيرويج

وكان من المتوقع أن يتمّ ترشيح مارجوت روبي لجائزة أفضل ممثلة، وجريتا جيرويج لجائزة أفضل إخراج، ولم تمّ تجاهلهما تماما، بينما حصل الفيلم على 8 ترشيحات لفئات أخرى: أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل سيناريو مقتبس، بجانب فئات تصميم الأزياء، وتصميم الإنتاج، بالإضافة إلى ترشيحين في فئة أفضل أغنية أصلية.