ينتظر العديد من الطلاب موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 خاصة لطلاب المدارس والجامعات، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس والجامعات.

إجازة المدارس

وحسب الخريطة الزمنية التي تمّ اعتمادها للعام الدراسي الحالي 2023-2024، فإن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس والجامعات يبدأ يوم السبت الموافق 27 من شهر يناير الجاري وينتهي يوم 8 من شهر فبراير المُقبل بالنسبة لكل من مدارس اللغات، الرسمية، الرسمية للغات، الخاصة، والخاصة للغات لكل المراحل التعليمية.

إجازة الجامعات

وبالنسبة للخريطة التي تخص الجامعات للعام الجامعي الجاري الذي بدأ من يوم 30 سبتمبر من العام الماضي 2023، وينتهي غدًا الخميس الموافق 25 يناير الجاري، وبذلك تبدأ إجازة نصف العام بدءًا من يوم السبت الموافق 27 من شهر يناير الجاري وينتهي يوم 8 من شهر فبراير المُقبل.