رئيس جامعة دمياط يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة 

شهد رئيس جامعة دمياط، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التجارة بمدرج «أ» بالحرم الجامعي بحضور الأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ياسر سمرة عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد شهاب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور لمياء سعيد السلنتي، وكيل الكلية لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، والأستاذ الدكتور مصطفى محمد الكرداوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الكلية.

وبدأت فعاليات حفل استقبال رئيس جامعة دمياط لطلاب كلية التجارة الجدد بتلاوة آيات من القرآن الكريم. عقب ذلك، كلمات الأستاذ الدكتور محمد شهاب والأستاذ الدكتور ياسر سمرة، والأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيباني، التي رحبوا خلالها بطلاب الفرقة الأولى، كما أكدوا على إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز وضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات.

اهتمام رئيس الجامعة بالتطوير

وخلال كلمة رئيس الجامعة، رحب سيادته بأبنائه وبناته طلاب وطالبات الكلية، وأوضح اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي إيمانًا بالضرورة القصوى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

الثقة في وعي وثقافة الطلاب

وأكد رئيس الجامعة للطلاب ثقته في وعي وثقافة شباب مصر وطلاب جامعة دمياط بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة.

وأوضح أن الكلية تؤهل خريجيها بأحدث المناهج والمقررات الإلكترونية، لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، لتأهيل الخريجين للحصول على فرص عمل مميزة لخريجي جامعة دمياط.