بعد ارتفاع إصابات المستوطنين بـ«الزهري».. رعب جديد في إسرائيل

تواجه إسرائيل ارتفاعات كبيرة في نسبة الأمراض التي تصيب المستوطنين الإسرائيليين، ومنها مرض الزهري، والذي يعد قضية مثيرة للقلق بشكل خاص، بحسب ما كشفت صحيفة إسرائيلية.

سبب زيادة مرض الزهري في إسرائيل

وقالت صيحفة «جيروزاليم بوست» الناطقة باللغة العبرية، إن بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية لعام 2023، أوضحت أن هناك ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بهذا المرض، الذي يمكن أن يسبب أضرارا خطيرة لأعضاء الجسم، مثل الدماغ والقلب والعينين والجنين، حتى بعد سنوات من الإصابة الأولية.

ورجح الاحتلال الإسرائيلي أن السبب وراء ارتفاع الإصابة بهذه الأمراض، هو الموافقة على أدوية PREP، المستخدمة في منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، التي قالت إن هذه الأدوية ساهمت في انخفاض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، لكنها تسببت في زيادة كبيرة في الأمراض المنقولة جنسيًا، واستخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع، مما أدى إلى تطوير مقاومة بعض البكتيريا.

أمراض خطيرة أخرى تصيب المستوطنين الإسرائليين

وقال البروفيسور الإسرائيلي دانييل ميموني، رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في مركز رابين الطبي، ومستشفى بيلينسون: «إننا نشهد حالات عديدة من مرض الزهري في المستشفيات والعيادات، ونحن قلقون حقًا بشأن هذه الأرقام».

وشدد «ميموني» على أنه في حين أن عقار PREP يعمل ضد فيروس نقص المناعة البشرية، فإنه لا يوفر الحماية ضد الأمراض الأخرى المنقولة جنسيًا، مضيفا إلى أن هذا لا يشمل فقط مرض الزهري، الذي يعتبر شديد الخطورة، ولكن أيضًا الهربس، وفيروس الورم الحليمي البشري، والورم اللقمي، حيث تتطور هذه الفيروسات إلى آفات سرطانية، لافتا إلى أنه في حالة ظهور أي طفح جلدي أو أي أعراض للمرض، يجب على المتخصصين إجراء اختبارات الدم والبول للكشف عن الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً.